SMS z prośbą o dopłatę? Wpłać złotówkę, stracisz wszystko

Wydawałoby się, że społeczeństwo z czasem uodporni się na wyświechtane już mocno metody oszustw, stosowane od lat przez cyberprzestępców. Nic bardziej mylnego. Polska Policja przestrzega obywateli przed oszustami podszywającymi się pod Pocztę Polską i firmy kurierskie, rozsyłającymi SMSy z wezwaniem do zapłaty rzekomej "brakującej kwoty za oczekującą przesyłkę".W wiadomościach od przestępców każdorazowo zawarty jestz różnymi systemami płatności. Czujność ofiar uśpić może fakt, że oszuści proszą zazwyczaj o niewielkie kwoty pieniędzy - czasem jest to złotówka, innym razem dosłownie kilkadziesiąt groszy. Ktoś może pomyśleć, że jeśli da się nabrać, to straci co najwyżej niedużą kwotę pieniędzy. Otóż nie.Służby Policji przytaczają historię mieszkańca powiatu legnickiego, który otrzymał SMS z prośbą o dopłatę. Gdy zdecydował się ją "zrealizować" za pośrednictwem linku w wiadomości padł ofiarą klasycznego phishingu. Mężczyzna myślał, że loguje się do swojej bankowości internetowej, podczas gdy dane swe wysyłał cyberprzestępcom, którzy z jego kontaW Polsce krąży także alternatywna metoda wyłudzania danych. Po kliknięciu w link ofiara nie jest kierowana do strony z płatnościami, a pobrania aplikacji, która wykrada dane logowania z aplikacji bankowych. Za jej pomocą oszuści mogą przekierowywać SMSy z hasłami bankowymi na swoje numery telefonów. Ta metoda jest stosunkowo skuteczna, gdyż mało który użytkownik smartfonu zabezpiecza go oprogramowaniem antywirusowym., czy nadesłana do Was wiadomość pochodzi z wiarygodnego źródła, koniecznie skontaktujcie się telefonicznie z infolinią podmiotu, który rzekomo nadesłał Wam wezwanie do dopłaty. W ten sposób jednoznacznie upewnicie się co do tego, czy nie znaleźliście się na celowniku złodziei.Po raz kolejny apeluję: rozmawiajcie na takie tematy ze swoimi rodzicami, dziadkami lub znajomymi o mniejszej wiedzy technicznej. Być może w ten sposób pomożecie im uniknąć problemów.Źródło: Policja