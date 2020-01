Firefox 72 jest niebezpieczny! Koniecznie go zaktualizujcie

Krytyczna luka.





Ledwie jeden dzień minął od chwili, w której Mozilla rozpoczęła automatyczne aktualizacje przeglądarek internetowych Firefox do najnowszej wersji oznaczonej numerem 72. Okazuje się, że nowy Firefox 72 jest niebezpieczny i posiada luki zero-day, które są już aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców! W związku z tym Mozilla wzywa do kolejnej aktualizacji.Mozilla wyjaśnia, że podatność na ataki została wykryta przez Qihoo 360 ATA i związana jest z problemami z IonMonkey z StoreElementHole i FallibleStoreElement. "Niepoprawne informacje o aliasach w kompilatorze IonMonkey JIT do ustawiania elementów tablicy mogą prowadzić do pomyłki typu. Jesteśmy świadomi ukierunkowanych ataków ze strony cyberprzestępców, którzy wykorzystują luki", donosi w swoim komunikacie Mozilla Dość powiedzieć, że do aktualizacji wzywa nawet amerykańska Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Amerykanie wskazują, że"Mozilla wydała aktualizacje zabezpieczeń mające na celu usunięcie luki w Firefoksie i Firefoksie ESR. Osoba atakująca może wykorzystać tę lukę, aby przejąć kontrolę nad systemem, którego dotyczy luka. Podatność została odkryta w exploitach znajdujących się w Internecie. Agencja Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z Poradnikiem bezpieczeństwa Mozilla dla Firefox 72.0.1 i Firefox ESR 68.4.1 oraz zastosowania niezbędnych aktualizacji", czytamy w komunikacie CISA.Aby uniknąć kłopotów powinniście niezwłocznie zaktualizować aplikacje do wersji Firefox 72.0.1 oraz Firefox ESR 68.4.1. Luka dotyczy wszystkich wersji przeglądarek - na systemy Windows, Linux i MacOS. Linki do pobrania najnowszego, bezpiecznego Firefoxa znajdziecie poniżej: