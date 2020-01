SMS od Enea? Uważaj, to może być oszustwo

Ostrzegamy.





Jeśli macie prąd z @Grupa_Enea, bardzo uważnie czytajcie wszystkie maile z fakturami. Przez ostatnie dni obserwujemy nawał #phishing.ów, podszywających się pod Eneę, blokujemy co możemy. — CERT Orange Polska (@CERT_OPL) 7 stycznia 2020

Oj sporo tych oszustw od początku roku. Ledwo informowałem Was o cyberprzestępcach podszywających się pod Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy , a już czuję się w obowiązku donieść Wam o ataku phishingowym na klientów firmy Enea., powinniście uważać na wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną oraz SMSy, w których wzywani jesteście o zapłatę rzekomych zaległości.CERT Orange Polska ostrzega, że od kilku dni panuje wzmożona aktywność przestępców rozsyłających maile z niebezpiecznymi załącznikami oraz SMSy z linkami prowadzącymi do stron wyłudzających dane. Przejście na taką szkodliwą stronę może skutkować nie tylko utratą dostępu do konta bankowego, ale także utratą całej gotówki., iż nie wysyłają do swoich klientów wiadomości typu SMS, które miałyby zawierać linki prowadzące do stron umożliwiających dokonanie płatności. SMSy zawierają w treści co najwyżej link do strony Elektronicznego Biura Obsługi Klienta znajdującej się pod adresem www.ebok.enea.pl. Osoby, które otrzymały wiadomości i maile proszone są o kontakt z firmą Enea pod numerem telefonu 611 111 111., aby zawsze dokładnie sprawdzać nadawców SMSów i domeny, z których wysyłane są e-maile. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym powinny być wszelkiego rodzaju błędy językowe, koślawa interpunkcja lub brak polskich znaków. W treści wiadomości od cyberprzestępców często znajdują się także linki prowadzące do dziwnych adresów, które już na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie niezwiązane z daną firmą. Zasada jest prosta: jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, nigdy nie klikajcie w żadne odnośniki i nie otwierajcie żadnych załączników.