Aplikacja od Google oznaczana na urządzeniach z Androidem jako malware

Lepiej ją odinstalować.





Źródło: Android Authority

Na przestrzeni lat Google uśmierciło wiele swoich projektów. Jednym z nich była aplikacja, czyli komunikator, który miał stanowić konkurencję dla takich jak aplikacji Facebook Messenger czy WhatsApp. Mimo że wsparcie dla Google Allo zakończyło się w marcu 2019 roku i że od tamtego momentu aplikacji nie można pobrać z oficjalnych źródeł, ta nadal jest zainstalowana na wielu urządzeniach. Część jej użytkowników właśnie doświadczyła pewnej niemiłej niespodzianki.Osoby, które wciąż posiadają na swoich urządzeniach zainstalowane Google Allo, a które jednocześnie korzystają na tych urządzeniach z mobilnej wersji antywirusa Avast, zauważyły, iż Google Allo zostało oznaczone przez tego antywirusa jako malware. Problem dostrzeżono na smartfonach Google – Pixel XL i Pixel 2 XL z zainstalowanym Androidem 10, zaktualizowanym do najnowszej wersji, a także na LG Nexus 5X.Chociaż podejrzewa się, że skany wykonywane na smartfonach przez wspomniany antywirus mogą dawać względem Google Allo wynik fałszywie pozytywny, Avast jeszcze nie skomentował sprawy. Nie wiadomo zatem, czy aplikacja rzeczywiście stwarza zagrożenie, czy też nie. Niemniej, dla własnego bezpieczeństwa warto ją usunąć ze swojego telefonu.pojawił się także na smartfonach Huawei – P20 Pro oraz Mate 20 Pro. Osoby, które nie odinstalowały aplikacji, gdy wsparcie dla niej zakończono, bądź pobrały jej plik APK z nieoficjalnego źródła i zainstalowały ją, zobaczyły na ekranach tych urządzeń ostrzeżenie o następującej treści: „Zagrożenie bezpieczeństwa. Aplikacja Google Allo może być zainfekowana. Zaleca się natychmiastową deinstalację.”W przypadku smartfonów Huawei także nie wiadomo, czy użytkownicy Google Allo mają do czynienia z fałszywym alarmem. Chińska korporacja jeszcze nie odniosła się do powyższych informacji.Skoro Allo nie jest już przez Google wspierane, naprawdę. Zachęcamy Was do tego, aby z naszej bazy aplikacji pobrać inny komunikator. Linki do kilku propozycji umieściliśmy poniżej.Źródło: Avast Forum