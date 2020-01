Kamery Xiaomi pokazują zdjęcia z kamer obcym ludziom. Google reaguje

Kolosalny błąd po stronie Xiaomi.





Wyze to nie jedyna firma, która na przestrzeni ostatnich dni zaliczyła wpadkę . "Wpadka" nie jest z resztą odpowiednim słowem w odniesieniu do tego, co zgotowało właśnie swoim klientom Xiaomi.Okazało się, że inteligentne kamery wchodzące w skład ekosystemu smart home! Być może trudno w to uwierzyć, ale taka sytuacja miała właśnie miejsce, coWypowiadając komendę "OK Google, pokaż obraz z mojej kamery w kuchni" w stronę urządzeniapowinniście na nim ujrzeć... tak, obraz z kamerki umieszczonej w miejscu przygotowywania posiłków. Tymczasem, użytkownicy Reddita zaczęli donosić, że w odpowiedzi na ich zapytania Google Next Hub wyświetlał obrazy z kamer Xiaomi Mijia z całego świata.Te mogą być powiązane z kontem Google i urządzeniami Google/Nest poprzez apkę Xiaomi Mi Home. Co interesujące, na ekranach urządzeń nie widniały transmisje na żywo, a pojedyncze, zamrożone klatki z datą oraz godziną ich przechwycenia z losowych lokalizacji.Większość fotografii zawierała dziwnego rodzaju artefakty wizualne w postaci poziomych linii, śniegu i innych efektów rodem z filmów grozy. Dość powiedzieć, że z jakiegoś powodu wszystkie zdjęcia były czarno białe. Wśród zdjęć można było dojrzeći wydarzenia, które nie powinny być z pewnością widoczne dla obcych ludzi.Swoimi zdjęciami w wątku na Reddicie podzieliło się kilka różnych osób. Z początku można było podejrzewać internautów o trolling, ale sprawa została zgłoszona do Xiaomi i Google i...Gigant z Mountain View wydał komunikat, w którym informuje o wyłączeniu integracji z urządzeniami Xiaomi na swoich sprzętach.Jeśli korzystacie z kamerek Xiaomi, to... może lepiej wyłączcie je do czasu wydania oświadczenia przez chińskiego producenta.Źródło: Reddit