Odkryto 42 niebezpieczne aplikacje na Androida. Usuń je ze swojego smartfona

Aplikacje zawierają adware.

Osoby śledzące tematy związane z bezpieczeństwem doskonale wiedzą, że Google ma problem aby utrzymać porządek w sklepie z aplikacjami na Androida. Owszem, są specjalne mechanizmy sprawdzające każdą apkę, jednak twórcy złośliwego kodu znajdując coraz to nowe sposoby na przemycenie swoich treści.ESET zidentyfikował właśnienależące do kampanii, która była uruchomiona w lipcu 2018 roku. 21 z nich było nadal dostępnych w momencie odkrycia. Podejrzane aplikacje zgłoszono do zespołu bezpieczeństwa Google i zostały one szybko usunięte. Niestety, aplikacje są nadal dostępne w zewnętrznych sklepach z aplikacjami. ESET wykrywa to adware jako

Złośliwe aplikacje w Google Play

Video downloader master / com.ngocph.masterfree (nazwa pakietu)

Ringtone Maker Pro / com.mghstudio.ringtonemaker (nazwa pakietu)

SaveInsta / com.hunghh.instadownloader (nazwa pakietu)

Tank classic / com.chungit.tank1990 (nazwa pakietu)

Video download master / com.video.downloadmasterfree (nazwa pakietu)

Impossible tank battle / com.chungit.tankbattle (nazwa pakietu)

Basketball shooter challange / com.chungit.basketball (nazwa pakietu)

Head Soccer World Champion / com.applecat.worldchampion2018 (nazwa pakietu)

Smart Gallery / org.minigamehouse.photoalbum (nazwa pakietu)

File downloader for Insta / com.massapp.instadownloader (nazwa pakietu)

Free Video downloader for FB / com.mngh.tuanvn.fbvideodownloader (nazwa pakietu)

Free Radio FM for Android / net.radiogroup.tvnradio (nazwa pakietu)

Free social video downloader / com.v2social.socialdownloader (nazwa pakietu)

Free Top Video Downloader / com.toptools.allvideodownloader (nazwa pakietu)

Flat Music Player / com.mngh1.flatmusic (nazwa pakietu)

Heroes Jump / com.chungit.heroesjump (nazwa pakietu)

YouTube Video Downloader / com.mp4.video.downloader (nazwa pakietu)

YouTube Downloader / com.videotomp4.downloader (nazwa pakietu)

Puzzle Box / boxs.puzzles.Puzzlebox (nazwa pakietu)

All Social Video Downloader / com.intatwitfb.download.videodownloader (nazwa pakietu)

DU Recorder / com.doscreenrecorder.screenrecorder (nazwa pakietu)

Top Video Downloader / com.top1.videodownloader (nazwa pakietu)

Top Video Downloader / com.thrtop.alldownloader (nazwa pakietu)

Head Soccer Star League / com.santastudio.headsoccer2 (nazwa pakietu)

Ringtone Maker 2019 / com.ringtonemakerpro.ringtonemakerapp2019 (nazwa pakietu)

Solucionario de Álgebra de Baldor / com.hugofq.solucionariodebaldor (nazwa pakietu)

Bouncing ball adventure / com.anit.bouncingball (nazwa pakietu)

Mini lite for Facebook / com.dktools.liteforfb (nazwa pakietu)

Float Tube Video for Android / com.floating.tube.bymuicv (nazwa pakietu)

Royal Solitaire Legends / org.cocos2dx.SpiderSolitaireGames (nazwa pakietu)

CrossSUM – Mathematical Puzzle for Android / games.puzzle.crosssum (nazwa pakietu)

Dots Yellow Craft / dots.yellow.craft (nazwa pakietu)

Water Drink Reminder / com.tvngroup.ankina.reminderWater (nazwa pakietu)

Ringtone Maker Pro 2019 / com.hdevs.ringtonemaker2019 (nazwa pakietu)

Solucionario de Baldor / com.carlosapps.solucionariodebaldor (nazwa pakietu)

Smart Notes for You / com.tvn.app.smartnote (nazwa pakietu)

Head Soccer Cards / com.anthu91.soccercard (nazwa pakietu)

Wismichu Dos Mil Diecinueve / com.hugofq.wismichudosmildiecisiete (nazwa pakietu)

Basketball Perfect Shot / com.gamebasketball.basketballperfectshot (nazwa pakietu)

Solitaire Lite / com.nteam.solitairefree (nazwa pakietu)

HikeTop+ – Become Popular in IG / com.hikeforig.hashtag (nazwa pakietu)

Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem odkryli, że aplikacje działają jakoi służą do wyświetlania niechcianych reklam na smartfonach użytkowników. Funkcje adware są takie same we wszystkich analizowanych aplikacjach. Po uruchomieniu aplikacja zaczyna komunikować się z serwerem i wysyła kluczowe dane o urządzeniu: typ, wersja systemu operacyjnego, język, liczba zainstalowanych aplikacji, wolne miejsce, stan baterii, informacja o tym, czy urządzenie jest zrootowane i czy włączony jest tryb programisty oraz czy zainstalowane są Facebook i FB Messenger.Następnie aplikacja odbiera dane konfiguracyjne z serwera potrzebne do wyświetlania reklam. Co ciekawe, aplikacja może również ukryć swoją ikonę i zamiast tego utworzyć skrót. Wszystko po to aby zmylić użytkownika gdy będzie chciał ją odinstalować. Warto też zauważyć, że aplikacja działa w tle i bez wiedzy użytkownika.Co zrobić jeżeli na twoim smartfonie zainstalowana jest jedna z wymienionych aplikacji? Po prostu ją- najlepiej zrobić to z poziomu ustawień urządzenia. To tam dostępna jest kompletna lista zainstalowanych apek.Źródło: welivesecurity