Amazon i Ring pozwane. Wszystko przez niebezpieczne kamery

Duże problemy z technologią.





Obawy o bezpieczeństwo oraz prywatność użytkowników korzystających z popularnych kamer Ring zaczynają być coraz większe. Kilka dni temu okazało się, iż urządzenia zostały złamane, a hakerzy byli w stanie uzyskaćoraz innymi danymi – między innymi numerami telefonu oraz lokalizacją przypisaną do danej kamery. Mieszkający w Alabamie John Orange założył pozew zbiorowy przeciwko Amazonowi i Ring oskarżając firmy o to, iżprzed wspomnianą sytuacją.Oprócz cyberataku, który przyczynił się do wycieku danych, John Orange zwraca również uwagę na incydent sprzed miesiąca. Wtedy też jeden z hakerów nękał dziewczynę przy wykorzystaniu jej sprzętu w samym domu. Orange celnie punktuje firmę Ring wskazując na chęć uniknięcia odpowiedzialności za wyciek danych. Oświadczenie firmy skierowane w odpowiedzi do użytkowników zawierało twierdzenie, iż przedsiębiorstwo nie ma dowodów na to, aby ich infrastruktura została zaatakowana.Pozew zbiorowy zawiera w sobie oskarżenia o naruszenie umowy z użytkownikami, naruszenie prywatności, zaniedbanie, bezpodstawne wzbogacenie się oraz nieuczciwe praktyki powiązane z konkurencją na rynku (poprzez wprowadzające w błąd oświadczenia o bezpieczeństwie). John Orange wraz z innymi oskarżającymi będą chcieli uzyskać od Amazona i RingRedakcja Engadget poprosiła firmę Ring o komentarz dotyczący całej sprawy, jednak jej przedstawiciele stwierdzili, iżCzy ten pozew zbiorowy zakończy się sukcesem dla użytkowników biorących w nim udział? To bardzo możliwe. Sprawa jest bowiem bardzo poważna i powinna być kolejnym przykładem dla konkurencyjnych firm na to, jak zadbać o stosowne zabezpieczenia oraz anonimizację informacji.Źródło: Court Listener