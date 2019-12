Greta Thunberg wykorzystana do rozprzestrzeniania malware

O takie prezenty na święta nic nie robiłem!





Mail z prośbą o wsparcie Grety Thunberg? Uważaj!

Jeśli przez ostatnie miesiące nie byliście odcięci od Internetu, to z pewnością nie jest Wam obca osoba Grety Thunberg. 16-letnia szwedzka aktywistka budzi ogromne emocje na świecie za sprawą swoich żarliwych wystąpień w sprawie globalnego oświetlenia. Na swoje pięć minut chwały w cieniu jej osoby liczą cyberprzestępcy, którzy rozpoczęli właśnie niezwykle skuteczną kampanię, wykorzystując do swoich nielegalnych działań personalia nastolatki.Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Proofpoint informują o, której zadaniem jest infekowanie komputerów z systemem Windows niebezpiecznym trojanem. Wysyłane przez oszustów wiadomości mailowe odwołują się do imienia i nazwiska Grety Thunberg i zachęcają do wspierania jej działalności. E-maile zawierają z pozoru tylko nieszkodliwy załącznik w formacie .doc, który zainfekowany jest dobrze znanym trojanem o nazwie Emotet, który wcześniej infekował komputery m.in. klientów mBanku . Trojan ten ma za zadanie wykradać dane logowania do bankowości internetowej.Celem ataku są przede wszystkim studenci posiadający adresy poczty elektronicznej w domenie .edu. Najwięcej przypadków infekcji wykryto na tę chwilę w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Wiadomości zawierające malware rozsyłane są w wielu różnych językach. Według najnowszych doniesień maile kierowane są także poza domenu .edu.Święta to okres roku, w którym naprawdę wiele osób chce czynić dobro, czasem pragnąc naprawić w ten sposób swoje błędy dokonane na przestrzeni roku. Mało osób spodziewa się, że otwierając załącznik z rzekomymi informacjami na temat dostępnych form udzielenia wsparcia może zakończyć się dla nich utratą sporej sumy pieniędzy.Jeśli otrzymaliście takiego maila nie klikajcie pod żadnym poziomem w załącznik o nazwie "Support Greta Thunberg.doc" lub podobny. O akcji przestępców koniecznie poinformujcie swoich bliskich i znajomych.