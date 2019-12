Macie kartę Nvidia? Natychmiast zaktualizujcie program GeForce Experience

Poważna usterka.





Nvidia GeForce Experience to moim zdaniem pozycja obowiązkowa na komputerach osób korzystających z kart graficznych Nvidia GeForce. Dzięki tej aplikacji można uzyskać najwygodniejszy dostęp do najnowszych sterowników, wygodnie przechwytywać rzuty ekranu w grach, rejestrować zapisy rozgrywki, szybko i łatwo optymalizować działanie gier i robić mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Jeśli już korzystacie z tego arcyprzydatnego narzędzia, to... lepiej czym prędzej je zaktualizujcie.Nvidia ostrzega przed luką CVE-2019-5702, która występuje we wszystkich wersjach programu Nvidia GeForce Experience starszych od 3.20.2. Producent podaje, że, które w konsekwencji może prowadzić do ataku za pomocą metody eskalacji uprawnień lub DoS (denial of service). Osoba świadoma swoich działań podczas złożonego ataku jest w stanie uzyskać uprawnienia administratora i wgrać na komputer dodatkowe szkodliwe pliki."NVIDIA GeForce Experience zawiera usterkę aktywną, gdy włączona jest usługa GameStream. Dzięki niej osoba atakująca dysponująca dostępem do lokalnego systemu może uszkodzić pliki systemowe, co może prowadzić z kolei do zawieszenia działania usługi lub eskalacji uprawnień.", czytamy w komunikacie firmy Nvidia.Zagrożone są zarówno komputery z Windowsem 7, Windowsem 8, jak i Windowsem 10. Luka jest poważna, ale jak można wyczytać w powyższym komunikacie, na szczęście nie da się jej wykorzystać zdalnie.Oprócz załatania wzmiankowanej wrażliwości, NVIDIA GeForce Experience 3.20.2.34 przynosi usprawnienia w zakresie optymalizacji gier Call of Duty: Modern Warfare, Red Dead Redemption 2 i Need for Speed Heat, a także usuwa kilka pomniejszych bugów mogących wpływać na stabilność działania innych tytułów.Najnowszą, wolną od luki wersję aplikacji Nvidia GeForce Experience 3.20.2 pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików.Źródło: Nvidia