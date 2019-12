Co się właśnie stało?! Chiny oskarżyły Xiaomi i Tencent o nielegalne gromadzenie danych

Xiaomi w opałach.





Czy #xiaomilepsze? Niekoniecznie. Chińscy producenci sprzętu i aplikacji cyklicznie oskarżani są o gromadzenie danych użytkowników i przekazywanie ich chińskiemu rządowi. Oczywiście prym w oskarżaniu wiodą Amerykanie, którzy między innymi na mocy takich oskarżeń doprowadzili do zerwania współpracy firmy Huawei z wieloma amerykańskimi firmami, w tym Google . Tym razem z armaty wystrzelił rząd... chiński, który o nielegalne gromadzenie danych oskarżył chińskie firmyChiny uważają, że Xiaomi i Tencent w sposóbna terenie Państwa Środka. Chińskie Ministerstwo Przemysłu, Informacji i Technologii utworzyło listę łącznie 41 aplikacji, które naruszają krajowe prawo związane z kolekcjonowaniem i dalszą odsprzedażą danych użytkowników. Programy utrudniają często odinstalowanie, rezygnację ze subskrypcji lub wymagają zbyt licznych pozwoleń, o które notorycznie pytają. Wśród wielu aplikacji znajdują się między innymi Xiaomi Finance i Tencent QQ. Przy okazji oberwało się m.in. właścicielowi chińskiego serwisu społecznościowego Weibo, firmie Sina Corp.Rządzący poinformowali, że aplikacje, które nie zostaną dostosowane do obowiązującego prawa będą musiały zostać usunięte, a ich twórcy będą. Nad wdrażaniem poprawek czuwać będzie specjalna komisja powołana przez Ministerstwo, która przyglądać się będzie także innym najchętniej pobieranym aplikacjom w Chinach pod kątem innych naruszeń. Do tej pory Chińczycy wykryli na przestrzeni dwóch miesięcy ponad 8000 aplikacji, których działanie pozostawiało wiele do życzenia z punktu widzenia przepisów. Ich twórcy zmodyfikowali je już tak, aby pasowały do obowiązujących norm.Lubimy narzekać na to, że wiele aplikacji "szpieguje" użytkowników bez ich wiedzy.i kontrole apek na wzór przeprowadzanych w Chinach? Być może skoro Google nie radzi sobie z dbaniem o należyty poziom bezpieczeństwa gier i programów dystrybuowanych w Google Play, to z troski o interes obywateli powinien to robić polski rząd? A może aparat państwowy nie powinien mieszać się w ogóle do takich spraw?Źródło: Fossbytes