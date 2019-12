Najgorsze hasła w 2019 roku, nie używaj ich

123456 to ulubione hasło internautów.





123456 123456789 qwerty password 1234567 12345678 12345 iloveyou 111111 123123 abc123 qwerty123 1q2w3e4r admin qwertyuiop 654321 555555 lovely 7777777 welcome 888888 princess dragon password1 123qwe 666666 1qaz2wsx 333333 michael sunshine liverpool 777777 1q2w3e4r5t donald freedom football charlie letmein !@#$%^&* secret aa123456 987654321 zxcvbnm passw0rd bailey nothing shadow 121212 biteme ginger 1q2w3e baseball abcdef harley george summer daniel whatever buster jessica hello nicole mercedes hunter corvette joshua 1234 fuckoff ferrari cheese a12345 tigger amanda andrew Robert blahblah 12341234 matthew starwars sophie lakers solo access 1989 jordan google maverick 1991 1990 ashley tesla Chelsea 696969 trustno1 cookie killer banana ranger test123 merlin

Co roku hakerzy uzyskują dostęp do danych milionów użytkowników przeróżnych serwisów. Mimo że o takich wyciekach mówi się coraz częściej i coraz głośniej, wielu internautów z jakiegoś powodu nadal stosuje słabe, powtarzalne hasła. Ten fakt doskonale obrazuje tegoroczna lista najgorszych haseł, opublikowana jak zwykle przez firmę SlashData No więc, jakie są najgorsze hasła 2019 roku? Po raz szósty z rzędu pierwsze miejsce na podium zajęło hasło „123456”. Na drugim miejscu uplasowało się zaś „123456789”, a na trzecim „qwerty”. Po raz pierwszy w historii rankingów SplashData (publikowanych od 9 lat), „password” spadło poniżej miejsca drugiego, aż na miejsce czwarte. Oto pełna lista najgorszych tegorocznych haseł:Jak widać, ciągle ogromną popularnością cieszą się hasła będące ciągami następujących po sobie liczb oraz hasła w formie imion czy popularnych nazw własnych, taki jak „tesla” czy „starwars”. Wśród najgorszych haseł nie brakuje też nazw klubów sportowych – na przykład „liverpool” czy „lakers”.SplashData stworzyło swój ranking w oparciu o ponad 5 milionów haseł, które w 2019 roku wyciekły do sieci. Większość z nich należała do osób mieszkających w Ameryce Północnej oraz Europie Zachodniej. Lista nie obejmowała jednak wycieków danych ze stron dla dorosłych.Mamy nadzieję, że nawet jeśli tylko jedno z wielu Waszych haseł jest widoczne na powyższej liście, natychmiast je zmieńcie. SplashData radzi, aby nowe hasło miało przynajmniej 12 znaków, składających się na małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. Poza tym, powinniście posiadać unikatowe hasło do każdego ze swoich internetowych kont. SplashData zachęca też do korzystania z menedżerów haseł, które pozwalają przede wszystkim na organizowanie haseł, automatyczne logowanie do stron internetowych oraz generowanie haseł.Rzecz jasna, kilkamożecie znaleźć w naszej bazie aplikacji. Oto przykłady: