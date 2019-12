Podawaliście numer telefonu Facebookowi? Macie problem. Wyciekło 267 mln numerów

Znowu...





Facebook z pewnością nie będzie mógł zaliczyć roku 2019 do udanych w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. We wrześniu miał miejsce wyciek danych 400 milionów użytkowników tego najpopularniejszego na świecie serwisu społecznościowego. Mark Zuckerberg zapowiedział oczywiście poprawienie jakości ochrony danych, tymczasem... w sieci właśnie odkryto bazę danych 267 milionów numerów telefonów i numerów ID należących do osób korzystających z Facebooka.Za odkrycie odpowiedzialna jest firma Comparitech oraz ekspert ds. bezpieczeństwa Bob Diachenko. Sugeruje się, że za stworzenie repozytorium odpowiadają przestępcy z Wietnamu. Dostęp do wzmiankowanej bazy danych uzyskać jest ponoć niezwykle łatwo.do rozsyłania SPAMu lub oszustw bazujących chociażby na phishingu.Osoby odpowiedzialne za wykrycie bazy danych nie są pewni co do tego skąd ona pochodzi. Jedna z hipotez głosi, że są to, czyli techniki zbierania publicznie dostępnych w Internecie informacji i gromadzenia ich w jednym miejscu. Tak, co zaskakujące wielu użytkowników Facebooka swój numer telefonu udostępnia absolutnie wszystkim. Lepiej sprawdźcie w ustawieniach swojego konta, czy Wasz numer telefonu nie jest widoczny globalnie.Baza danych mogła również zostać stworzona dzięki API Facebooka, które daje dostęp do pewnych informacji o użytkownikach deweloperom, by pomóc im w tworzeniu aplikacji publikowanych później na Facebooku. API zaprzestało udzielania dostępu do numerów telefonu w 2018 roku, więc być może baza danych jest nieco starsza, niż tegoroczna.wszystkim ustawienie prywatności informacji w swoich profilach w taki sposób, aby były one dostępne albo tylko dla Was, albo dla Waszych znajomych. Odznaczcie również w ustawieniach możliwość wyszukiwania Waszego profilu poprzez wyszukiwarki spoza Facebooka. Wszystkich zmian dokonacie w tym miejscu Źródło: Comparitech