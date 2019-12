Oto dlaczego nie powinieneś korzystać z bezpłatnych sieci Wi-Fi podczas podróży

Po co ryzykować?





Jak korzystać bezpiecznie z darmowego Wi-Fi?

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak wiele niebezpieczeństw otacza nas wszystkich w świecie nowych technologii. Użytkownicy urządzeń mobilnych zwykli bagatelizować zarówno kwestie związane z bezpieczeństwem publicznych ładowarek USB , jak i darmowych sieci Wi-Fi. Przed bezpłatnymi punktami dostępu do Internetu ostrzega już nawet FBI.Federalne Biuro Śledcze publicznym sieciom Wi-Fi poświęciło swój najnowszy wpis opublikowany w ramach Tech Tuesday. Pracownicy amerykańskiej agencji rządowej ostrzegają w nim przed niebezpieczeństwami korzystania z bezpłatnych sieci Wi-Fi w trakcie podróży. Tych jest wiele, alestosując się do prostych zasad.Główna zasada bezpieczeństwa jest dość prosta: nigdy nie pozwólcie na to, aby Wasz smartfon, laptop, tablet lub inne urządzenie mobilnez darmowymi sieciami Wi-Fi. Gdy sprzęt łączy się automatycznie i bez Waszej wiedzy z nieznaną Wam siecią Wi-Fi, może poniekąd wysyłać zaproszenie dla cyberprzestępców, którzy mogą dzięki temu w sposób niepowołany uzyskać dostęp do urządzenia i wgrać do jego pamięci malware, ukraść hasła lub przejąć dostęp nad modułami aparatów. Wyjątek stanowią oczywiście znane Wam sieci domowe, z którymi łączyć można się bez żadnych ograniczeń.Federalne Biuro Śledcze zwraca uwagę na to, aby być rozważnym w zakresie wykorzystywania bezpłatnych sieci Wi-Fi do logowania się do bankowości internetowej lub innych działań wysokiej rangi.w otwartych Wi-Fi, przeszukując go w poszukiwaniu loginów i haseł. Oczywiście połączenia poprzez https mogą pomóc uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw, ale ich nawiązanie nie zawsze jest możliwe.To akurat bardzo proste, zwłaszcza w Unii Europejskiej po zniesieniu roamingu. Korzystajcie kiedy tylko możecie z danych pakietowych, zamiast każdorazowo szukać Wi-Fi i ryzykować połączenie z niebezpiecznymi sieciami. Za mobilny hotspot może posłużyć smartfon w sytuacji, w której połączenie z siecią chcecie uzyskać z poziomu laptopa.FBI przypomina również, że rozsądnym działaniem jest utworzenie oddzielnej, dedykowanej sieci Wi-Fi dla gości w swoim domu (w ramach sieci istniejącej). Nigdy nie wiadomo jakie niebezpieczeństwa czyhają na urządzeniach Waszych znajomych, prawda?Źródło: FBI