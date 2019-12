Facebook przyznał, że zablokowanie dostępu do lokalizacji nic nie daje

Kontrowersji ciąg dalszy.





W zeszłym roku Facebook został posądzony o to, że. Spółka potwierdziła właśnie wszelkie doniesienia w liście do dwóch amerykańskich senatorów. Oczywiście nieco rozwinęła temat i obróciła wszystko na swoją korzyść.Facebook twierdzi, że w swoich usługach wykorzystuje trzy różne metody pozyskiwania informacji o lokalizacji konsumentów. Podobno tylko jedna z nich wymaga zgody na udostępnianie usług lokalizacyjnych.„Facebook nadal może pobierać informacje o lokalizacji nawet jeśli ktoś nie włączy usług lokalizacyjnych. Wszystko to dzięki informacjom dostarczanym przez samych użytkowników i ich znajomych. Przykładowo – jeśli ktoś zareaguje na wydarzenie na Facebooku (np. lokalny festiwal muzyczny) lub zostanie oznaczony przez znajomego podczas pobytu w restauracji, to automatycznie wiemy, gdzie dana osoba się w konkretnym momencie znajduje. Podobnie jest z udostępnianiem miejsca zamieszkania lub dodaniem adresu do swojego profilu”.Facebook twierdzi jednak, że jest to nieprecyzyjny sposób pozyskiwania informacji:„Każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany adres IP, który identyfikuje konkretne połączenie z siecią. Ten adres – podobnie jak adres zwrotny na kopercie – wskazuje, gdzie urządzenie się znajduje. Adres IP przypisany do urządzenia mobilnego może odzwierciedlać jednak tylko miasto lub obszar, w którym dany sprzęt jest podłączony do sieci. Z tego powodu jest to dosyć niedokładna metoda weryfikacji.”Ostatnią opcją jest oczywiście przypadek, w którym użytkownik zgodzi się na udostępnienie swojej lokalizacji.Senatorzy, do których kierowany był list, jawnie skrytykowali postawę Facebooka:„Facebook twierdzi, że użytkownicy mają kontrolę nad swoją prywatnością, ale w rzeczywistości internauci nie mają jakiegokolwiek wpływu na to, czy Facebook zbiera o nich dane i na nich zarabia. Wszyscy zasługująca to, by firmy technologiczne dokładnie wyjaśniały sposób wykorzystywania informacji o użytkownikach. Będziemy kontynuować prace nad znalezieniem rozwiązań chroniących wrażliwe dane internautów.”Z powyższymi słowami można dyskutować i się z nimi spierać, ale…. Reagować mogą jedynie rządy i wpływowe organy – miejmy nadzieję, że koniec końców uda im się „zmusić” społecznościowego giganta do dbania o dobro użytkowników.Źródło: 9to5mac