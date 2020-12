iPhone 13 bez kabelka w zestawie?

Po ładowarce i słuchawkach czas na...

iPhone 13 bez przewodu w zestawie

Niemałe kontrowersje wywołała tegoroczna decyzja Apple, która skutkowała usunięciem ładowarki oraz słuchawek z zestawów z nowymi smartfonami iPhone 12, a także wciąż sprzedawanymi smartfonami poprzedniej generacji. Firma z Cupertino zrobiła to oficjalnie z troski o ekologię i chęć ograniczenia liczby elektrośmieci generowanych każdego roku przez ludzkość. Krytycy podnoszą argument o tym, że to działanie nastawione wyłącznie na dalsze maksymalizowanie zysków ze sprzedaży urządzeń, których ceny przecież nie zostały zmniejszone o koszt akcesoriów. Wygląda na to, że iPhone 13 sprzedawany będzie z jeszcze uboższym zestawem akcesoriów.Przed premierą smartfonów z serii iPhone 12 firma Apple wysyłała swoim klientom ankiety z pytaniami dotyczącymi zawartości opakowań z produktami tej marki. Konsumentów pytano m.in. o to czy i jak korzystają z dodawanych w zestawach ładowarek sieciowych. Producent ponownie rozsyła kwestionariusze, które tym razem związane są z m.in. akcesoriami, które można znaleźć w pudełkach z telefonami. Apple sprawdza, czy konsumenci potrzebują naklejek, przyrządów do wysuwania tacki na kartę SIM oraz przewodów USB-C do Lightning.Producent bada z pewnością grunt pod działania prowadzące do pozbycia się z opakowań kolejnych dodatków, co umożliwi zredukować koszt wytworzenia nowej generacji smartfonów.